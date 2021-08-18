Зеленский начинает напоминать "бандеровца" - Мотыль

Александр Мотыль: "Украина консолидировала государственность, построила армию, провела экономические реформы. Произошли большие изменения в национальной идентичности. Поэтому скачок после Майдана был". Фото: Gazeta.ua

После Майдана Украина осуществила скачок – возобновила армию и провела реформы. Сейчас она движется в правильном направлении – медленно, но уверенно.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

"Были возможности совершить скачок, – говорит он. – После Евромайдана это определенным образом и произошло. Россия захватила Донбасс и Крым. В государственном аппарате после побега Янукович царил хаос. Были крайне плохие предпосылки. Но Украина консолидировала государственность, построила армию, провела экономические реформы. Произошли большие изменения в национальной идентичности. Поэтому скачок после Майдана был".

После Оранжевой революции была проблема с Ющенко. Он не был волевым лидером. Мог провести реформы, но не справился, считает историк.

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Постепенные эволюционные преобразования безопаснее, чем резкий рывок вперед, убежден Мотыль.

"В Украине, как и во многих государствах, существует фетишизация радикальных прыжков. В начале 1960-х китайцы совершили большой скачок. Но он оказался губительным. Так же в 1930-х сделали сталинский СССР и нацистская Германия. Но такие рывки почти всегда катастрофические. Гораздо надежнее постепенные эволюционные изменения, основанные на предыдущих достижениях. Именно этот путь изменений выбрала Украина – медленный, но консолидированный", – отмечает он.

Есть определенные достижения и у новой власти. Проводится земельная реформа, начались большие приватизация и строительство. Медленно, но верно все меняется, отмечает профессор.

"Я был очень критически настроен к Зеленскому. Президентом стал человек без политического опыта во времена пандемии, экономического коллапса и войны с Россией. Но я приятно разочарован. Поражает то, что Зеленский, несмотря на его старания угодить всем, добровольно или вынужденно, занял четко прозападную позицию. В своей риторике и в известной степени деятельности он начинает напоминать радикального "бандеровца", – отмечает он.

Интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 до 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.