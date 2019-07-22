Зеленский начал наступление на рейдеров

Президент Владимир Зеленский подписал указ против рейдерства.
Об этом сообщает сайт главы государства в понедельник.
"В течение последних 6 лет произошло более 3000 нападений. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы положить этому конец", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.
"Указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, что позволяет рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость", - добавил он.
Предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Среди технологических изменений:
автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением или остановкой регистрационных действий;
создание бэк-офиса, что будет просматривать транзакции с повышенным риском;
фото- и видеофиксация участников транзакций;
введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции.
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Президент Зеленский обратился на английском к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину.
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