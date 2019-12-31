Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог

Власть хочет уменьшить влияние тех людей, которые могут активно выступать против каких-то соглашений. Фото: Виталий Носач, rbc.ua

Брифингом с участием президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета хотели дискредитировать волонтеров.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Мне очень не понравилась та пресс-конференция. Она была не просто информацией общественности, что произошло. Это был активное наступление не только на тех, кому выразили подозрение (а подозрение - это еще не означает признание виновными). Повсюду пошло - "нашли виновных".

Не понравилось, когда Аваков рассказывал о тех, кого обвиняют, звучали их волонтерские "Пума", "Лиса". У них есть фамилии. Причем здесь их волонтерские. Поэтому было намерение тесно привязать не просто их личности, а что это какое-то логическое следствие волонтерского движения, добровольцев. Ну почему надо каждый раз напоминать - "Лиса", "Пума", если у них есть фамилии?

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Во-вторых, появление президента там (на брифинге. - Gazeta.ua) было совсем неуместно. Еще ничего не решено, но это все так раздувалось, для того, чтобы у людей вызывало эмоции. Боюсь, что это было сделано для того, чтобы поддержка (волонтеров. - Gazeta.ua) стала меньше, чем у президента. Волонтеры имеют примерно такой же уровень доверия и поддержки, как и президент.

Очень не хочу предвосхищать какие-то негативные события, хочу ошибаться, но боюсь, что это уже подготовка к встрече (с Путиным. - Gazeta.ua) через четыре месяца Донбасса. Что там могут быть такие решения, которые не понравятся активной части общества, именно тем волонтерам, которые выходили под Офис президента. Что они могут не понравиться этим людям. А их надо с самого начала дискредитировать. Боюсь, что это было с большим замахом сделано", - сказала Ирина Бекешина в эфире телеканала "Еспресо".

"Уменьшить влияние тех людей, которые могут активно выступать против каких-то соглашений. Маргинализировать их - "вот это такой маргинес, вы видите на что они способны. И поддерживать их не стоит. И не стоит им доверять", - добавила социолог.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента РФ Владимира Путина "с праздниками". Об этом во вторник сообщил Офис президента.