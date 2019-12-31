Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 414
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2205
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 954
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1404
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1026
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 684
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3915
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7110
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6210
Фото
Все фото
5
4
3
4
5
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Видео
Все видео
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2205
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 684
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1089
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1188
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3537
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 558
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
вторник, 31 декабря 2019 14:11

Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог

1 Комментировать
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
Власть хочет уменьшить влияние тех людей, которые могут активно выступать против каких-то соглашений. Фото: Виталий Носач, rbc.ua

Брифингом с участием президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета хотели дискредитировать волонтеров.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

"Мне очень не понравилась та пресс-конференция. Она была не просто информацией общественности, что произошло. Это был активное наступление не только на тех, кому выразили подозрение (а подозрение - это еще не означает признание виновными). Повсюду пошло - "нашли виновных".

Не понравилось, когда Аваков рассказывал о тех, кого обвиняют, звучали их волонтерские "Пума", "Лиса". У них есть фамилии. Причем здесь их волонтерские. Поэтому было намерение тесно привязать не просто их личности, а что это какое-то логическое следствие волонтерского движения, добровольцев. Ну почему надо каждый раз напоминать - "Лиса", "Пума", если у них есть фамилии?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политические итоги года: вопросы и ответы

Во-вторых, появление президента там (на брифинге. - Gazeta.ua) было совсем неуместно. Еще ничего не решено, но это все так раздувалось, для того, чтобы у людей вызывало эмоции. Боюсь, что это было сделано для того, чтобы поддержка (волонтеров. - Gazeta.ua) стала меньше, чем у президента. Волонтеры имеют примерно такой же уровень доверия и поддержки, как и президент.

Очень не хочу предвосхищать какие-то негативные события, хочу ошибаться, но боюсь, что это уже подготовка к встрече (с Путиным. - Gazeta.ua) через четыре месяца Донбасса. Что там могут быть такие решения, которые не понравятся активной части общества, именно тем волонтерам, которые выходили под Офис президента. Что они могут не понравиться этим людям. А их надо с самого начала дискредитировать. Боюсь, что это было с большим замахом сделано", - сказала Ирина Бекешина в эфире телеканала "Еспресо".

"Уменьшить влияние тех людей, которые могут активно выступать против каких-то соглашений. Маргинализировать их - "вот это такой маргинес, вы видите на что они способны. И поддерживать их не стоит. И не стоит им доверять", - добавила социолог.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента РФ Владимира Путина "с праздниками". Об этом во вторник сообщил Офис президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Алекс Фергюсон закончил эпоху "Ливерпуля"

Прекратила существование великая держава

Ежегодно на площади миллион людей смотрит на падающий шар

Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

Самое читаемое
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 21295
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 11682
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 10926
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8901
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
Что известно о 12 военных, которых вернули из плена
15
 Просмотров: 4527
Политика
Гончарук назвал главную задачу правительства на 2020 год
Гончарук назвал главную задачу правительства на 2020 год Просмотров: 180
Каким будет первое новогоднее поздравление президента Зеленского
Каким будет первое новогоднее поздравление президента Зеленского Просмотров: 369
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
Зеленский поздравил Путина "с праздниками" 2 Просмотров: 1287
"Переживаем большое испытание. Должны победить" - Ющенко обратился к украинцам
"Переживаем большое испытание. Должны победить" - Ющенко обратился к украинцам 1 Просмотров: 720
Разумков хочет жестче наказывать кнопкодавов
Разумков хочет жестче наказывать кнопкодавов Просмотров: 153
Больше всего комментируют
65
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
3
США вступились за Польшу перед Путиным
2
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
Голосов: 14363
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua