Зеленский изучает историю по лекалам Кремля - Геращенко

Фото: eurosolidarity.org

За трагическими событиями в Одессе, так же как и за аннексией Крыма и войной на Донбассе стоит Россия. Но президент Владимир Зеленский не хочет раздражать Путина и не делает видеообращений на шестую годовщину аннексии Крымского полуострова, зато повторяет тезисы российской пропаганды о трагедии в Одессе 2 мая 2014 - пишет на своей странице в сети Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014 планировал мятеж в Одессе, известны всем, кроме Зеленского. Это - создание "Одесской Народной Республики", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю. Тогда же, в мае 2014-го Путин, которому Зеленский любит заглядывать в глаза, на брифинге для иностранных журналистов рассказывал об "исторической Новороссии", куда по его версии входили Донецкая, Луганская, Николаевской, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Одесская области", - напоминает Геращенко о событиях 14-го года.

"Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия. Россия стояла за аннексией Крыма, войной на Донбассе, попыткой захватить Одессу, Харьков, Днепр. Это она планировала отчленение этих украинских регионо ", - отмечает Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что в сентябре и декабре 2019 Зеленский обменял моряков, которых Путин был обязан освободить по решению международного морского трибунала, на лиц, причастных к терактам в Одессе.

"Ответ, зачем они Москве, очевиден: чтобы спрятать концы в воду", - убеждена Ирина Геращенко.

"На 6-ю годовщину аннексии Крыма видосика от Зеленского с обращением к оккупированному полуострову не было. Незаметно для власти прошла эта дата, чтобы не раздражать Путина, которому еще в глаза заглядывать. А там тоже, кстати, были убиты российскими оккупантами первые украинцы и крымские татары - жертвы Путина", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Ирина Геращенко поблагодарила патриотов, которые остановили кровавый сценарий российских спецслужб в Одессе.

"Понимаю, Зеленский в мае 14-го был на корпоративах, а его ближайшие соратники тосковали по ПР. Но сейчас хоть кто-то в его фракции, кто кричит, что был на Майдане, может вы проинформируете Зеленского о новейших трагических страницах нашей истории. Чтобы он не изучал ее по лекалам Кремля", - резюмирует Ирина Геращенко.