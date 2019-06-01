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суббота, 01 июня 2019 21:34

Зеленский изменил структуру Администрации президента

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Зеленский изменил структуру Администрации президента
Зеленский реформирует АП. Фото: Сегодня

Владимир Зеленский расширил список должностей в структуре Администрации президента.

В Администрацию вошли его помощники, советники и представитель в Верховной Раде. Соответствующий указ №347/2019 об изменениях в предыдущих указах Зеленский подписал 31 мая, говорится на официальном сайте президента.

В структуру АП теперь входят первый помощник и помощники президента, советники и представители президента.

Ранее в структуру АП входили только пресс-секретарь и советник президента.

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21 мая президент назначил главой Администрации президента юриста Андрея Богдана, своим первым помощником Сергея Шефира и сделал ряд других назначений. 28 мая он назначил еще одного заместителя главы АП и советника президента.

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