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вторник, 28 мая 2019 09:57

Назначение Богдана оспаривают в суде

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Назначение Богдана оспаривают в суде
Против назначения Богдана в суде зарегистрировали 2 иска. Фото: 5.ua

В Кассационный административный суд поступило 2 иска на обжалование назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Указ президента просят признать противоправным и отменить его, говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

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Одно заявление было направлено гражданским лицом, второе - общественной организацией "Общественный люстрационный комитет". В течение 5 дней суд должен решить, что делать с исками.

23 мая на сайте президента была размещена петиция об увольнении Богдана. Она собрала более 32 тыс. подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским.

Андрей Богдан, который также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского, возглавил Администрацию президента 21 мая. Автор закона о люстрации считает, что назначение является нарушением закона.

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