Зеленский изменил порядок помилования коррупционеров

Зеленский изменил правила для коррупционеров. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №373/2021 "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования".

Согласно указу, лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение правил дорожного движения или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных положением Уголовного кодекса Украины об условно-досрочном освобождении, сообщается на сайте главы государства.

В исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования, омбудсменом, советниками - Уполномоченным президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. В то же время они должны подавать ходатайство о помиловании непосредственно в Офис президента.

Кроме того, согласно предусмотренным изменениям, заседание Комиссии по помилованию при наличии технических средств может происходить дистанционно в режиме видеоконференции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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1 июля Рада приняла в целом законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым". 2 августа закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. 19 августа его вернули с подписью от президента.