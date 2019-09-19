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четверг, 19 сентября 2019 10:26

Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю

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Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
Фото: president.gov.ua

Открытый рынок земли позволит покупать ее и продавать только украинцам, иностранцы не смогут получить в собственность какие-либо земли.

В этом заверил президент Владимир Зеленский на встрече с аграриями.

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут вагонами нашу землю, - это бред. Земля - ​​это собственность граждан. У них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю", - сказал Зеленский.

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Сейчас в Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.

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