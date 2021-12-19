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воскресенье, 19 декабря 2021 16:42

Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур

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Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
СБУ сняла запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, напомнил Майкл Щур.

В Российской Федерации запустили новый сезон телесериала "Сваты", с ударением на букву "а".

Об этом рассказали в программе телеведущего Майкла Щура.

Сериал будут показывать на телеканале "Россия 1".

"Во вселенной "Сватов" только "один народ". Там есть россияне, играющие россиян, и типа украинцы, которых тоже играют россияне. И эти типа украинцы могут одеть гуцульскую одежду и шпарить российскую частушку", - рассказали в сюжете.

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Новый сезон сериала сначала снимали в Беларуси, а затем в Грузии. Потому что российскому актеру Федору Добронравову, который поддерживал оккупацию Крыма и незаконно посещал полуостров в 2017 году, СБУ запретила въезд в Украину.

А в 2019 году СБУ сняла запрет для Добронравова, выполняя решение Окружного административного суда города Киева. Тогда же ОАСК снял запрет на показ сериала в Украине.

"Как так случилось, что новый сезон любимого творения "Квартала 95" и президента Зеленского будут показывать во время войны с Россией на российском пропагандистском канале?

На этот вопрос у "Квартала" уже много лет готов универсальный ответ: "Международной дистрибуцией седьмого сезона сериала будет заниматься шведская компания Eccho Rights, с которой "Квартал 95" связывает тесное и плодотворное сотрудничество".

"Кварталовские" сериалы в России - это как российские военные в Украине. Все знают, что они там есть, но "Квартал" говорит, что он здесь ни при чем. Поэтому Зеленский имеет собственную "Липецкую фабрику". Сериал "Папик" тоже показывают в России", - сказали в программе.

Новый сезон "Сватов" выйдет в РФ 27 декабря. "Россия-1 – кремлевский телеканал, занимающийся антиукраинской пропагандой и фейками.

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а также является первый помощник президента Сергей Шефир, увеличила доходы, сообщали журналисты "Радіо Свобода".

В январе 2019 года журналисты выяснили, что у Зеленского и его бизнес-партнеров есть компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что бизнес закрыли в 2014 году. ​

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Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

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