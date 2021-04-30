"Кварталовский" бизнес в России увеличил прибыль

Ранее соучредителем компании был Зеленский, до сих пор его первый помощник. Фотоколлаж: "Схеми"

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своих финансовых показателях за 2020 год. Доходы компании выросли. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В прошлом году компания увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м, получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.).

Из этой суммы почти 32 млн рублей (более $440 тыс.) – с роялти и лицензионных выплат.

Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот – придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

Шефир не ответил на просьбу журналистов прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.

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В начале 2019 года журналисты выяснили, что Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году.

Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ. Основатель – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей (почти $542 тыс.) на финансирование фильма.

Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора Студии "Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы "Грин Филмс". После этого доли в Green Family LTD распределились так: Яковлев – 20%, Борис Шефир – 15%, Сергей Шефир – 15%, Appex International LTD Тимура Миндича – 50%.

Яковлев и братья Шефиры – давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу 95". Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

29 января президент Владимир Зеленский устроил вечеринку по случаю своего дня рождения в квартире Тимура Миндича.