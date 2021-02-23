Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников

"Призываю перестать прогнозировать действия Зеленского и его окружения до окончательного краха. Популистские режимы не имеют логики", - говорит Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Владимир Зеленский и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук борются за общий электорат и коммуникацию с президентом РФ Владимиром Путиным. В этой борьбе Зеленский идет по пути своего предшественника Петра Порошенко. Поэтому потеряет пророссийских избирателей. Как будет развиваться ситуация дальше, прогнозировать невозможно. Об этом Gazeta.ua рассказывает журналист Виталий Портников.

За 2 года Зеленский не проявлял решимости и не выглядел человеком, который упорно борется с пятой колонной. Теперь ввел санкции против Медведчука. Что случилось?

Нельзя точно знать, какими мотивами руководствовался Зеленский, когда принимал такое решение. Он не является профессиональным политиком. Те или иные его действия могут быть связаны не с конкретными политическими мотивами, а с совсем другими соображениями. Поэтому всегда советую не искать логических ответов на действия нынешней власти и не удивляться нелогичности поступков. Ни один человек, который отвечает на этот вопрос, даже на сантиметр не приближается к истине, потому что нельзя просчитать логику действий Зеленского. Мотивации могут быть разными. Первая - у Зеленского и Медведчука одни и те же избиратели. Почти весь пророссийский электорат на президентских выборах голосовал за Зеленского. Определенная его часть поддержала партию "Слуга народа". Теперь, когда каналы Медведчука начали борьбу с Зеленским и "слугами народа", могла быть очевидная обида и осознание, что такая борьба приведет к полной потере пророссийского электората. Вторая мотивация может быть связана с тем, что Зеленский хотел со своим окружением быть единственным коммуникатором с президентом России Владимиром Путиным. И увидел, что тот продолжает принимать в качестве главного коммуникатора не его, а Медведчука. Это мог быть поступок оскорбления в адрес Путина. Что, мол, нет, надо разговаривать с нами, потому что мы здесь власть. Третьим мотивом могло быть искреннее желание ограничить действия человека, деятельность которого направлена ​​на защиту национальных интересов не Украины, а России. Пророссийский электорат Зеленский в этом случае потерял безвозвратно

Как это меняет расписание во внутренней украинской политике?

Мы не знаем, как реагирует на реальность Зеленский. Так же не знаем, как реагируют на реальность украинские избиратели. Они руководствуются не рациональными действиями, а эмоциональным откликом. Он один месяц может подняться, а второй - исчезнуть. Это непрогнозируемые вещи. Реально можно сказать, что пророссийский электорат Зеленский в этом случае потерял безвозвратно. Потому что эти избиратели ориентируются не на каналы Медведчука, а на Путина, на Москву. Если понимают, что Медведчук - это человек Путина, и Зеленский бросает вызов его кумиру, то этот электорат Зеленского поддерживать не будет даже во втором туре президентских выборов. Без разницы, кто первый номер в ОПЗЖ - Бойко, Медведчук или Левочкин. Главная идея этой политсилы в том, что Украина должна идти в сторону Москвы.

Потеряет ли избирателей Порошенко в этой ситуации?

Большая часть электората Порошенко убедится в том, что он был прав, когда выступал против пророссийских сил, и Зеленскому приходится идти по его стопам. Он действительно сейчас проходит такую ​​эволюцию. Но будет большая часть людей, которые будут говорить, что Порошенко сам мог ввести санкции против Медведчука и телеканалов. Как правило, это будут не сторонники Порошенко, а та часть патриотического электората, которая голосовала за Зеленского в 2019-м. Так будут убеждать, что они правильно сделали. Это проблема для Порошенко. За счет этих людей он не увеличит свой рейтинг. Они могут остаться у Зеленского. Но каким будет их количество и не отреагируют ли они иначе, если Зеленский какой-то другой поступок сделает, мы не знаем.

Каковым может быть ответ Путина?

Он должен быть таким, чтобы уничтожить политический вес Зеленского и исключить возможность его дальнейшего пребывания на политической арене. Такая должна быть формула. Инструментарий здесь может быть любой - от серьезной войны до диверсионных пропагандистских действий. В Кремле сейчас думают над этими вариантами. Суть - чтобы от Зеленского и его власти не осталось камня на камне, даже если он удержится у власти. Непонятно, какой театр военных действий может открыть Москва Это легко прочитать в действиях, которые Путин в подобных ситуациях осуществлял против Саакашвили в Грузии и против Николы Пашиняна в Армении. Те люди также действовали достаточно жестко против пророссийских сил и политиков в своих странах. Последствиями были серьезные войны. В результате Грузия потеряла значительную часть Абхазии и Южной Осетии. Армения потеряла контроль над районами Азербайджана. А российская армия стала единственным гарантом существования армянского населения в Карабахе. В ситуации с Медведчуком могут быть аналогичные действия. Только непонятно, какой театр военных действий может открыть Москва.

Может быть, что Москва сама сливает Медведчука?

Об этом говорят люди, которые не понимают, как выглядит российская политика. Идиотизм. Зачем Москве сливать Медведчука, если он - единственный для России доверенный человек? Действия украинской власти не подчиняются логике. Это генератор случайных чисел

Что будет с делом Медведчука в дальнейшем? Как оно кончится?

Нельзя спрогнозировать дальнейшие шаги власти и развитие ситуации. Действия украинской власти не подчиняются логике. Это генератор случайных чисел. Призываю перестать прогнозировать действия Зеленского и его окружения до окончательного краха. Популистские режимы не имеют логики. Вы видели логику в действиях президента США Дональда Трампа? Сегодня делал одно - завтра противоположное.

Это непримиримые враги. Дело закончится только уничтожением одного из них. И не обязательно этим человеком будет Медведчук. Может проиграть и Зеленский

Какие дальнейшие шаги будут демонстрировать нам, что эти санкции и дело против Медведчука - это не пиар, а реальная борьба с терроризмом?

Я и сейчас считаю, что это не пиар. Это попытка ограничить финансовые и политические возможности Медведчука. И они будут продолжаться. Это борьба людей, которые делят один электорат и хотят разговаривать с одним и тем же человеком. Это непримиримые враги. Дело закончится только уничтожением одного из них. И не обязательно этим человеком будет Медведчук. Может проиграть и Зеленский.

Президент Владимир Зеленский 20 февраля подписал указ о введении в действие решение СНБО о применении санкций против сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических лиц и 19 юридических лиц. Санкции ввели по подозрению в финансировании терроризма. Санкции предусматривают ряд ограничений. В частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей. Санкции будут действовать 3 года. Ранее решением СНБО наложили санкции на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которого связывают с Медведчуком, и заблокировал его телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Основанием для санкций против Козака стало расследование, которое выявило схемы по поставкам угля с оккупированных территорий.