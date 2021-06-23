Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе

Фото: president.gov.ua

Политический диалог между Украиной и Грузией набирает обороты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили в Киеве, сообщает ZN.UA.

"Политический диалог между Киевом и Тбилиси набирает обороты. Наша общая задача: наполнить формат стратегического партнерства Украины и Грузии содержанием и конкретными проектами на основе взаимопомощи и высокого уровня доверия", - сказал Зеленский.

Украину и Грузию объединяют общие цели - членства в НАТО и ЕС, добавил он.

Также, по словам президента, обе страны имеют тождественные взгляды на дальнейшее развитие восточного партнерства.

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"Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров - усиление безопасности сотрудничества в Черноморском регионе.

Черное море должно быть безопасной акватории, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, государствами-партнерами в Черном море, активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями", - сказал Зеленский.

Президент Украины надеется уже в скором времени увидеть "какой-то конкретный прогресс".

Украина и Грузия - стратегические партнеры. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.