Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе

Политический диалог между Украиной и Грузией набирает обороты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили в Киеве, сообщает ZN.UA.
"Политический диалог между Киевом и Тбилиси набирает обороты. Наша общая задача: наполнить формат стратегического партнерства Украины и Грузии содержанием и конкретными проектами на основе взаимопомощи и высокого уровня доверия", - сказал Зеленский.
Украину и Грузию объединяют общие цели - членства в НАТО и ЕС, добавил он.
Также, по словам президента, обе страны имеют тождественные взгляды на дальнейшее развитие восточного партнерства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Грузии: "Слава Украине"
"Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров - усиление безопасности сотрудничества в Черноморском регионе.
Черное море должно быть безопасной акватории, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, государствами-партнерами в Черном море, активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями", - сказал Зеленский.
Президент Украины надеется уже в скором времени увидеть "какой-то конкретный прогресс".
Украина и Грузия - стратегические партнеры. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Комментарии