Зеленский и Трамп: знал ли президент о "заморозке" помощи США во время разговора

"Нет, я не знал", - сказал он иностранному журналисту. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский не знал, что США заморозили военную помощь Украине, когда говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом 25 июля.

Об этом он заявил на своей первой большой пресс-конференции с момента инаугурации.

"Нет, я не знал", - сказал он иностранному журналисту.

"Нет, нет, мы не говорили об этом (...) Эту информацию я получил от нашего министра перед сентябрем, перед встречей в Варшаве с вице-президентом мистером Пенсом".

"Для нас США очень важны, но вам следует понимать (обращается к журналисту. — Gazeta.ua), что мы имеем отношения со многими странами, с европейскими лидерами. И для нас они также важны".

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Журналист также уточнил, соответствует стенограмма содержания разговора Зеленского и Трампа. На что президент сказал: "Да, такой звонок был".

По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп приказал директору Административно-бюджетного управления Мику Малвейни остановить оборонительную помощь Украине перед тем, как позвонил Владимиру Зеленскому 25 июля.