Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская лично приехали поздравить Украинскую ассоциацию футбола Украины, которую возглавляет Андрей Павелко, с 30-летним юбилеем. Торжества проходили в Национальной опере при участии футбольных функционеров страны и иностранных гостей из ФИФА, УЕФА. Об этом сообщается на сайте ОП.

В частности Зеленский пожелал отечественному футболу новых побед и подчеркнул, что государство будет поддерживать спортсменов.

"Мы поздравляем вас с этим праздником. Футболистов, тренеров, врачей, массажистов, администраторов, футбольных функционеров, владельцев и менеджеров футбольных команд, спортивных журналистов, комментаторов и прекрасные голоса, объявляющие счет во время матчей на украинских стадионах. Пусть этот счет всегда будет в вашу пользу", – сказал президент.

Он также рассказал, что в следующем году планируется старт строительства Учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу – детских, юношеских, женских команд.

Как уточнил президент УАФ, во время мероприятия, Зеленский впервые презентовал и сам проект строительства.

"Мы намерены осуществить самую амбициозную мечту украинского футбола – построить тренировочную базу для национальных сборных. Я благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту УЕФА Александеру Чеферину, которые были гостями нашего праздника за то, что благодаря их поддержке работы по строительству комплекса начнутся уже в следующем году! Также спасибо главе государства за историческую презентацию этого проекта во время церемонии к 30-летию УАФ!", - написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

Зеленский со сцены также заявил про амбиции Украины проводить матчи за Суперкубок УЕФА, сославшись на успешный опыт организации соревнований такого уровня на примере матчей Евро, Лиги чемпионов и Лиги Европы, что проходили в нашей стране.

В 2018 году, УАФ и Киев, к примеру, принимали Финал Лиги чемпионов, после чего получили высокую оценку от руководства УЕФА.

Президент Украинской ассоциации футбола, со своей стороны, по итогам празднований 30-летия, заявил о том, что приоритетом №1 для украинского футбола, как и ранее, будут дети.

"Наш неизменный приоритет – это дети. Их массовое вовлечение в спорт и воспитание новых звездных украинских футболистов! Мы продолжаем проекты по развитию футбольной инфраструктуры, поддержке детских и юношеских соревнований. Двигаемся по этому пути вместе с УЕФА, где высоко ценят наши успехи", - подчеркнул Павелко.

В целом, праздничную церемонию к 30-летию УАФ, по приглашению Павелко, посетили 32 представителя иностранных делегаций, легенды украинского футбола, ветераны, игроки национальной сборной, тренера сборных, команд, детских, юношеских секций, арбитры, представители региональных футбольных ассоциации и другие функционеры разного уровня.