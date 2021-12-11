Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 2466
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 603
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1053
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2124
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1269
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 756
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1701
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 936
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16416
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
15
5
12
6
5
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Видео
Все видео
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3411
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5913
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1368
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4257
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 180
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 13:43

Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ
5

  Комментировать

 

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская лично приехали поздравить Украинскую ассоциацию футбола Украины, которую возглавляет Андрей Павелко, с 30-летним юбилеем. Торжества проходили в Национальной опере при участии футбольных функционеров страны и иностранных гостей из ФИФА, УЕФА. Об этом сообщается на сайте ОП.

В частности Зеленский пожелал отечественному футболу новых побед и подчеркнул, что государство будет поддерживать спортсменов.

"Мы поздравляем вас с этим праздником. Футболистов, тренеров, врачей, массажистов, администраторов, футбольных функционеров, владельцев и менеджеров футбольных команд, спортивных журналистов, комментаторов и прекрасные голоса, объявляющие счет во время матчей на украинских стадионах. Пусть этот счет всегда будет в вашу пользу", – сказал президент.

 

Он также рассказал, что в следующем году планируется старт строительства Учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу – детских, юношеских, женских команд.

Как уточнил президент УАФ, во время мероприятия, Зеленский впервые презентовал и сам проект строительства.

 

"Мы намерены осуществить самую амбициозную мечту украинского футбола – построить тренировочную базу для национальных сборных. Я благодарен президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту УЕФА Александеру Чеферину, которые были гостями нашего праздника за то, что благодаря их поддержке работы по строительству комплекса начнутся уже в следующем году! Также спасибо главе государства за историческую презентацию этого проекта во время церемонии к 30-летию УАФ!", - написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

Зеленский со сцены также заявил про амбиции Украины проводить матчи за Суперкубок УЕФА, сославшись на успешный опыт организации соревнований такого уровня на примере матчей Евро, Лиги чемпионов и Лиги Европы, что проходили в нашей стране.

В 2018 году, УАФ и Киев, к примеру, принимали Финал Лиги чемпионов, после чего получили высокую оценку от руководства УЕФА.

 

Президент Украинской ассоциации футбола, со своей стороны, по итогам празднований 30-летия, заявил о том, что приоритетом №1 для украинского футбола, как и ранее, будут дети.

"Наш неизменный приоритет – это дети. Их массовое вовлечение в спорт и воспитание новых звездных украинских футболистов! Мы продолжаем проекты по развитию футбольной инфраструктуры, поддержке детских и юношеских соревнований. Двигаемся по этому пути вместе с УЕФА, где высоко ценят наши успехи", - подчеркнул Павелко.

 

В целом, праздничную церемонию к 30-летию УАФ, по приглашению Павелко, посетили 32 представителя иностранных делегаций, легенды украинского футбола, ветераны, игроки национальной сборной, тренера сборных, команд, детских, юношеских секций, арбитры, представители региональных футбольных ассоциации и другие функционеры разного уровня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский и первая леди посетили праздничную церемонию по случаю 30-летия УАФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Король избрал женщину вместо короны

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 35596
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 32599
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 22456
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 8199
Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину
Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину Просмотров: 8100
Политика
Референдум по Донбассу Порошенко назвал реализацией планов Путина
Референдум по Донбассу Порошенко назвал реализацией планов Путина Просмотров: 54
США отложили военную помощь Украине на $200 млн
США отложили военную помощь Украине на $200 млн Просмотров: 558
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
15
 Просмотров: 1053
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек 2 Просмотров: 711
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский 2 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
21
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
3
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
3
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
Голосов: 9733
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть