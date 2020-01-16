Зеленский и Гончарук вместе поедут в Давос

На экономический форум в Давос Зеленский и Гончарук поедут вместе. Фото: Рубрика

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук 22-23 января посетят Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", — сообщили в пресс-службе правительства.

Совместная поездка главы государства и премьера состоится на фоне скандала с прослушиванием Гончарука.

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Напомним, вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на которой он говорит о примитивном понимании экономики у президента Владимира Зеленского, а себя называет "профаном". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что это была "склейка" фраз разных людей в разное время, которую кто-то делал ради сенсации. Сам Гончарук после слива заявил, что команду президента и правительства не сломать и похвастался достижениями в экономике.