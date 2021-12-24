Зеленский и Ермак срывают избрание руководителя САП – Шабунин

Квотой Верховной Рады в комиссии руководит заместитель Ермака – Татаров, заявлял Шабунин.

Утверждение победителя конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова срывают.

Об этом в пятницу сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Активист обвинил в этом президента Владимира Зеленского и руководителя его Офиса Андрея Ермака.

"Зеленский/Ермак руками подконтрольных членов комиссии снова срывает утверждение победителя САП", – написал.

По словам Шабунина, председатель комиссии Екатерина Коваль, делегированная связанной с олигархом Игорем Коломойским депутатской группой "Партия "За будущее", настаивает на повторной специальной проверке.

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При этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предоставило комиссии разъяснение, что повторная спецпроверка незаконна и проводиться не должна.

"При этом Коваль не хотела зачитывать разъяснение. Драго (Драго Кос, член комиссии, юрист-международник. - Gazeta.ua) ее заставил. Кстати, каждый раз когда Коваль заявляет, что у нее нет документов спецпроверки - она ​​лжет.

Какие они там на Банковой жалкие", - пишет председатель ЦПК.

21 декабря конкурсная комиссия по избранию руководителя САП, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры проводила собеседования с финалистами конкурса. Это последний этап по отбору кандидатов. Комиссия должна была определить победителей. Однако вечером пятеро делегированных Верховной Радой членов комиссии отказались утверждать результаты. 24 декабря комиссия продолжила работу. Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году. Конкурс начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.