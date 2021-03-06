Зеленский и Дуда отреагировали на смертельное ДТП с украинцами в Польше

Главы двух государств прокомментировали ДТП с украинским автобусом в Польше. Фото: glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Дуда выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших украинский, в результате аварии автобуса вблизи Кашице.

Зеленский также сообщил, что украинские консулы находятся на месте смертельного ДТП.

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"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса вблизи Кашице.

Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - отреагировал на трагедию Дуда.

Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa ! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021

В ночь на 6 марта в Польше автобус с украинскими попал в смертельное ДТП. Транспортное средство слетел с эстакады. В автобусе было 57 украинцев, из которых 6 - погибли. 34 человека госпитализированы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Познань-Херсон. Авария произошла вблизи польского кашицу.