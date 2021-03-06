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суббота, 06 марта 2021 14:24

Зеленский и Дуда отреагировали на смертельное ДТП с украинцами в Польше

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Зеленский и Дуда отреагировали на смертельное ДТП с украинцами в Польше
Главы двух государств прокомментировали ДТП с украинским автобусом в Польше. Фото: glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Дуда выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших украинский, в результате аварии автобуса вблизи Кашице.

Зеленский также сообщил, что украинские консулы находятся на месте смертельного ДТП.

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"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса вблизи Кашице.

Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - отреагировал на трагедию Дуда.

В ночь на 6 марта в Польше автобус с украинскими попал в смертельное ДТП. Транспортное средство слетел с эстакады. В автобусе было 57 украинцев, из которых 6 - погибли. 34 человека госпитализированы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Познань-Херсон. Авария произошла вблизи польского кашицу.

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Дата
06
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