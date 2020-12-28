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понедельник, 28 декабря 2020 15:34

"Зеленский ходит по кругу Порошенко" - какой была внешняя политика Украины в 2020

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&quot;Зеленский ходит по кругу Порошенко&quot; - какой была внешняя политика Украины в 2020
Григорий Перепелица схараткеризував завнишню политику Украины в 2020. Фото: Gazeta.ua

Мы сели в автомобиль, но представляем, что летим в боинге. Минские переговоры - это автомобиль. Зеленский идет по тому же кругу Минского процесса, ходил Порошенко, с 2014-го по 2019. В 2021-м это снова ничем не закончится, считает эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Можно ли как-то оживить Минские и нормандские переговоры?

Минский процесс не предусматривает того, чего хочет украинская власть. А именно освобождение оккупированных территорий, возвращение контроля над границей, мира. Оба формата (еще нормандский - между лидерами Украины, Германии, Франции и России. - ГПУ) созданы для урегулирования внутреннего конфликта. Как говорят на международном уровне, "Украинского кризиса". Можем создавать Консультативные советы для переговоров с боевиками, отправлять туда Фокина (бывший премьер 88-летний Витольд Фокин был первым заместителем главы украинской делегации в Минске с 18 августа по 30 сентября 2020 года. - ГПУ), но результат будет нулевой. Во времена Второй мировой Третий рейх создавал республики во главе с диктаторами. Но это были оккупированы немцами территории. То же с ОРДЛО. Россия зафиксирована на всех международных площадках посредником, хотя есть агрессором. Если признаем субъектность оккупационных "республик", из Москвы снимут санкции. И рано или поздно придется признать их независимость. Пока не заставим РФ признать себя воюющей стороной, результата не будет.

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Насколько изменились за год позиции России в мире?

Значительно усилились. Война в Сирии продолжается с 2011-го. В 2013-м ведущие европейские страны пытались решить эту проблему отставкой сирийского диктатора Башара Асада. Запад давил. Казалось, Асад уже вне игры. Но в 2015-м Путин ввел туда войска и кардинально изменил соотношение сил. Теперь никто из европейских лидеров даже не упоминает о той отставке. С помощью России Асад разбил оппозицию, отверг террористические войска Исламского государства и контролирует почти всю территорию. А США вывели оттуда свои войска, кроме тех, что обороняют нефтяные месторождения.
На Кавказе в результате Азербайджано-Армянской войны в Нагорном Карабахе Москва сорвала джек-пот. Присутствием своих войск взяла под контроль не только Армению, но и Азербайджан, где ее раньше не было (10 ноября Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении войны. Одно из условий - на линии соприкосновения пять лет будут стоять 1960 российских миротворцев с оружием, бронетранспортерами и спецтехникой. - ГПУ). Путин все время усиливает позиции участием в конфликтах. Пока Запад спокойно будет наблюдать, Кремль будет делать это и в дальнейшем, несмотря на падение экономики. Захватывать сферы влияния, которые остались после отступления США.

На пути в ЕС и Североатлантического альянса которые были знаковые шаги и сигналы году?

В продвижении в Евросоюз все испортила наш конституционный кризис - торможение антикоррупционных реформ. Это большая потеря. Под угрозой даже оказался безвизовый режим. В планах было получение промышленного безвиза после просмотра Соглашения об ассоциации с ЕС. Теперь нам его не видать.
Мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (ближайший к членству статус. - ГПУ). Интеграция в Альянс в следующем году будет продолжаться. На последней встрече министров иностранных дел в Брюсселе грузинам сказали, что, возможно, получат План действий по вступлению в НАТО в 2021 году. Об Украине никто не говорил. Хорошо, что президентом США стал Джо Байден. Он заинтересован в членстве Украины. Многое зависит и от нас. Как будем внедрять военную реформу. Но пятая колонна этом успешно препятствует.


Как изменятся отношения Киева и Вашингтона после избрания новым президентом США Джо Байдена?

Для него важно убрать проблемы, созданные предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. Поведение последнего в Альянсе привела к разрушению евроатлантической солидарности. Врагом США номер один Байден назвал Россию. Политика Вашингтона в отношении Москвы будет жесткой. Но открытой военной конфронтации не допустит. Будет усиливать давление путем укрепления Украины. Для Америки это будет усилением восточного фланга НАТО, частично разрушенного агрессией РФ. Мы играем важную стратегическую роль, потому что находимся на передовой. Можем получить прямую военную помощь: технику, оборудование, двустороннее военное сотрудничество.

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При предыдущей власти у нас были определенные кризисные моменты с соседями - венграми, поляками. Сейчас удается найти общий язык?

Президентом Польши переизбрали Анджея Дуду. Был всегда сторонником отношений с Украиной. Но политика правящей партии "Право и Справедливость" препятствовала. Представляла поляков жертвами украинwtd во время Второй мировой. Это работало на объединение граждан Польши и против нашего партнерства. Сейчас эта риторика стихает. Зеленский gjшел навстречу - позволил эксгумацию могил поляков, погибших во время Волынской трагедии. Не знаю, ответит kb Польша взаимностью в плане ухода за украинскими захоронениями. Но сближение государств будет продолжаться. Ставку ,elen делать на созданный в этом году "Люблинский треугольник" (трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Цель - поддержка интеграции Украины в ЕС. - ГПУ). Зеленский также выразил надежду, что Украина присоединится к польскому проекту "Междуморья" (концепция партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей. - ГПУ). Наш президент выстраивает стратегическe. ось Варшава-Киев-Анкара. Пока ему это удается.
В Будапеште премьер Виктор Орбан пытается восстанавливать Австро-Венгерскую империю, как Путин Россию. А как это сделать без венгров Закарпатья? Поднимает там вопрос языка, создает венгерские партии, раздает паспорта. Украина решает конфликт путем уступок. А венгерский паспорт - это обязанности. В том числе военные. Теряем своих граждан на собственной территории.

Партия "Христианско-демократический союз" канцлера Германии Ангелы Меркель выберет нового лидера на конгрессе в январе. Меркель на посту с 2005 года. Как смена лидера скажется на международной позиции Германии в качестве посредника в переговорах с Россией по решению конфликта в Донбассе?

Интерес Германии заключается в том, чтобы не нарваться на конфликт с Россией и не влезть в войну. Есть также деловой. Хочет спокойно и богато жить. Берлин хочет погасить этот конфликт независимо от того, кто в нем проигрывает. Главное, чтобы нестабильность не распространилась на их границы. И от того, кто будет руководителем партии, позиция Германии не изменится.

Какие направления во внешней политике в 2020-м для Украины будут самыми важными?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал семь. Я соглашаюсь. Первый - урегулирование конфликта на Донбассе, укрепление безопасности Украины. Я не верю в результат. Уже конец 2020 года, а обещанного Зеленским "плана Б" нет. Далее ,elen эксплуатировать нормандский формат. Возможно, власти попросят миротворцев, которых, конечно, не получfт. Второе - борьба с пандемией коронавируса. Третий - запуск Крымской платформы. Порошенко вывел проблему оккупации полуострова за пределы минского формата. Новая инициатива - прогресс. Четвертое - работа с зарубежными украинцами. Это формирование положительного имиджа государства, донесения правды. Пятое - наращивание экспорта и привлечение иностранных инвестиций. На встрече с послами в онлайн-режиме уже Зеленский сказал, что кто не будет продвигать наш экспорт, тех снимет с должности. Дальше - энергетические вопросы. Недопущения достройки "Северного потока-2", привлечение новых энергетических технологий с экономией электроэнергии. Последнее - поиск новых приоритетных направлений внешнеэкономической торговли. Ключевым направлением определена Африка.

Северный поток-2 уже стал не столько экономическим, сколько символическим проектом. Для всех участников важно не потерять лицо. Об этом в комментарии Gazeta.ua для говорит политолог Олег Саакян

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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