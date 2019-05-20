Зеленский: Хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов

Товарищ Зеленского по "95 Кварталу" принес его портрет под ВР. Фото: Newsroom

Президент Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты.

Об этом сказал во время своего выступления с трибуны парламента.

"Очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было портретов. Потому что президент - не икона, а не идол. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский.

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.