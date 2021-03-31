Зеленский хочет убрать из столицы часть министерств

Процесс переезда может занять до 2 лет. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский предлагает перенести из столицы в другие регионы часть министерств.

Процесс переезда может занять до 2 лет, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Это будет способствовать "равному развитию регионов, повышению уровня их благоустройства, уменьшению нагрузки на Киев, а также созданию в регионах новых рабочих мест".

"Президентом инициировано введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти. То есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в ряд областных центров или центров территориальных общин. Преимущества такого перемещения были разработаны и впервые представлены сегодня секретариатом Кабмина", - заявил Немчинов.

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В 2019 году Владимир Зеленский озвучил планы по переезду офиса президента с улицы Банковой в Киеве. В первый месяц его президентства команда Зеленского мечтала переехать в более современное место. Администрация президента должна была работать в формате open space. В итоге от переезда в ОП отказались, со стеклянными стенами работать тоже не стали.