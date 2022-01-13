Зеленский хочет расширить ограничения для олигархов

Зеленский планирует усложнить олигархам жизнь. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед СНБО задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения действовали не только в пределах Украины.

"Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", – пояснил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Рада".

Малюська подчеркнул, что статус олигарха "автоматом" приведет к преградам ведению бизнеса за рубежом.

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"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", – добавил глава Минюста.

Отведенный олигархам 6-месячный срок на избавления от определенных законом признаков олигарха истекает 7 мая, после которого начнется сбор информации о них и подготовка проектов решений на СНБО с предоставлением бизнесменам возможности возразить против присвоения им такого статуса.