Зеленский хочет расширить ограничения для олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед СНБО задачу отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами с тем, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения действовали не только в пределах Украины.
"Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли в отношении активов и деятельности таких лиц за границей", – пояснил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Рада".
Малюська подчеркнул, что статус олигарха "автоматом" приведет к преградам ведению бизнеса за рубежом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов обвинил Зеленского в "нарушении прав человека"
"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", – добавил глава Минюста.
Отведенный олигархам 6-месячный срок на избавления от определенных законом признаков олигарха истекает 7 мая, после которого начнется сбор информации о них и подготовка проектов решений на СНБО с предоставлением бизнесменам возможности возразить против присвоения им такого статуса.
Комментарии