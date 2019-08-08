Зеленский хочет объединиться с Турцией против России

Зеленский с Эрдоганом поговорил о росиийську агрессию. Фото: obozrevatel

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Раджепом Эрдоганом обсудили возможные совместные действия для остановки российской агрессии.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою пользу. Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных ", - говорит Зеленский, пишет eurointegration.

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На пресс-конференции президент Украины рассказал о фактах нарушения прав человека и преследования крымских татар в Крыму. Обсудил вопросы безопасности на Черном и Азовском морях.

Турция никогда не признает Крым российским. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган заявил после встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.