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четверг, 02 декабря 2021 15:58

Зеленский хочет наказывать чиновников за сокрытие двойного гражданства

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Зеленский хочет наказывать чиновников за сокрытие двойного гражданства
За ложную информацию о гражданстве предлагается ввести уголовную ответственность. Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, обязывающие депутатов указывать в декларации наличие гражданства других стран.

Соответствующие документы подал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Все политики и чиновники, которые по закону о предупреждении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на исполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность", – подчеркнул президент.

Также президент предлагает запретить назначать судьями украинцев с двойным гражданством.

"Мы предлагаем установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства", – отметил Владимир Зеленский.

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Зеленский сообщил, что подаст законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры. 2 декабря на сайте ВРУ опубликовали сначала законопроект, а затем добавили к нему содержание самого проекта.

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