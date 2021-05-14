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пятница, 14 мая 2021 19:15

Зеленский хочет на второй срок - политолог

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Зеленский хочет на второй срок - политолог
20 мая проходит два года, как Владимир Зеленский - на посту президента. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский хочет на второй срок. Тем временем общество ждет от власти справедливости и отсутствии олигархов. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Важно не столько два года, как экватор. За два с половиной надо сделать все, что обещал. А дальше уже нарабатывать. Сейчас очевидно, что Зеленский хочет баллотироваться на второй срок. Ему придется показывать победы." Мы еще выполняем" будет звучать слабо" , - говорит политолог.

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"Есть вопросы, которые решили, как отставка Мендель. А есть нерешенные - кто будет вместо. Увольнять проще, чем брать на работу. Уволить министра здравоохранения Степанова теоретически могут, но не факт, что найдут другого во время пандемии.

Есть определенная активизация, в частности СНБО, попытки деолигархизации.

Зеленский заявил, что Медведчук уже деолигархизований. Не правда. Человека закрыли в суперлакшерном коттедже. Деолигархизация - медийная. Хотя западные партнеры требуют от Зеленского более серьезных действий. Чтобы пробывал изменить баланс сил в стране в пользу Украины.

Процессы по Медведвчуку - положительные, но чтобы они потом не стали такими, которые отмотают. Чтобы не было "троянского коня", когда Медведчука раскрутят, усилят его политсилу", - говорит Николай Давыдюк.

Украинцы ждут от власти справедливости.

"Честных судов, отсутствия олигархов, нормальных зарплат. Все остальные Зеленскому простили, готовы терпеть. Татаров в Офисе - это не борьба со старой системой. Возвращение к ней.

Зеленский за два года изменился как политик. Это показывает режим работы СНБО.

Но он не отказался от своей сути - мыслит сериалами. Форумы, которые он проводит, это сериал для телевизора", - говорит эксперт.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то за Зеленского проголосовали бы 28% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом.

В первому туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

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Дата
14
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