Зеленский хочет, чтобы ему озвучили четкие условия для членства Украины в ЕС

Европейский Союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство. Фото: pixabay

Условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе должны четко объявить лидеры европейских стран.

Для украинцев очень важна понятная позиция Европы по Украине, заявил президент Владимир Зеленский, передает Euronews.

"И я задавал вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС ", - сказал глава государства.

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Он уверяет, что после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать, и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам надо сделать такую ​​страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - подчеркнул президент.

По его словам, несмотря на то, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы она была партнером и имела членство. В то же время, страны Европы и ЕС поддерживают нашу страну и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как поддерживает нас, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации. Я им за это благодарен", - отметил он.

Верховная Рада приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС. В результате наша страна получит почти €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Решение поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226.