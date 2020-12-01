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вторник, 01 декабря 2020 14:05

Зеленский говорит об успешности реформы прокуратуры

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Зеленский говорит об успешности реформы прокуратуры
Генпрокурорка отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс реформирования органов прокуратуры в ближайшее время успешно завершат.

Об этом он заявил во время поздравления работников прокуратуры с профессиональным праздником в Офисе генпрокурора, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я не хочу сейчас говорить очевидные вещи: об укреплении верховенства права, об эффективном противодействии преступности и о многих других, без сомнения, очень важных задач прокуратуры. О них, я уверен, вы слышали неоднократно, но чтобы выполнить их, нужны не разговоры, а дела. Ежедневная работа, которой мало чем поможет набор общеизвестных тезисов, которые повторяются из года в год, меняя только свой порядок", - отметил Зеленский.

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Он убежден, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей.

"Я хочу пожелать всем вам, а особенно молодежи, которая только начинает свой сложный профессиональный путь: никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания".

Процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен, считает глава государства.

"На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, - крепкого здоровья вам и вашим семьям".

Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды.

"Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещено, возвращено или сэкономлено государственному бюджету. А самое главное - это именно те правоохранители, которые ежедневно "хлопают сю скалу". И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил".

Генпрокурорка Ирина Венедиктова отметила, что реформирование прокуратуры происходит по лучшим международным стандартам.

"Все это было бы невозможным без инициированной президентом реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве".

17 марта 2020-го Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора. Ее кандидатуру предложил Зеленский. До этого она была и.о. директора ГБР и нардепом от "Слуги народа". Шла третья в списке от партии.

Президент Владимир Зеленский может уволить Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак ведет с народными депутатами переговоры по поводу отставки генпрокурорки.

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Дата
01
декабря

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