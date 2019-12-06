Зеленский: Готовый сейчас потерпеть, чтобы дальше было лучше

Зеленский - первый президент Украины, попавший на обложку Time

Президент Владимир Зеленский готов побыть в неопределенном положении, как его описал журнал Time, чтобы увидеть положительный результат.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.

Ведущий отметил, что президент сейчас находится между республиканцами и демократами в США, между ЕС и Россией, между миром и войной в Украине. На вопрос, тяжело ли это, Зеленский ответил: "Нет".

"Непросто, это правда. Я сам по себе не люблю быть "между". Очень не хочу, чтобы Украина была страной "между"... Когда за столом сидят большие боссы, представители империй - очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают им на стол. Хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной. Готов сейчас потерпеть, пока непросто, чтобы дальше было хорошо", - сказал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке американского журнала Time. Он выйдет 16 декабря. На обложке также написано "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".