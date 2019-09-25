Зеленский готовит Трампу приглашение

Зеленский надеется на поддержку США на геополитическом уровне. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский планирует пригласить американского лидера Дональда Трампа в Украину.

Об этом он сказал, комментируя результаты первых двусторонних встреч с лидерами стран в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Ожидаю, что у нас будут действительно очень крутые отношения с Соединенными Штатами. Такого не было много лет, как говорят по-английски: "Время посетить Украину". Ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал Зеленский.

Он отметил, что приглашает посетить Украину многих мировых лидеров и "все хотят".

"Поэтому думаю, что у нас ближайшие два года будут такие громкие визиты американских, европейских лидеров", - добавил Зеленский.

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23 сентября президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время этого визита запланирована полноценная часовая встреча Зеленского с Дональдом Трампом.