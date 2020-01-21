Зеленский готовит специальное заявление

Обращение Зеленского продлится полчаса

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выступление начнется в 16:15 по швейцарскому времени (17:15 по Киеву) и продлится полчаса, сообщает "Українська правда"

Сессию, на которой будет выступать Зеленский, будут транслировать в прямом эфире с переводом.

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23-24 января Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль - "для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц".

Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Президент Украины Владимир Зеленский не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жестких решений. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.