Зеленский готов к снижению рейтингов

В конце года работой Зеленского были довольны 62% украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский не боится снижения своего рейтинга в случае принятия жестких решений.

Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek, пишет "Інтерфакс-Україна"

"С нашей замечательной командой мы хотим открыть страну - открыть для бизнеса. В конце концов, это эгоистичная цель - мы хотим, чтобы Украина работала для нас и для наших детей.

Мы хотим жить здесь, поэтому нам нужен хороший инвестиционный климат. Я не хочу отправлять деньги в другие страны, поэтому должно быть выгодно жить и работать в Украине. Это наша главная цель, и у нас впереди 5 лет", - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что не возражает против снижения рейтингов, если это приводит к принятию жестких, но правильных решений.

"За первые 2,5 месяца парламент принял более 80 законов, преимущественно направленных на улучшение инвестиционного климата и которые охватывают некоторые очень сложные отрасли, такие как земельная реформа, налогообложение и огромный план приватизации", - напомнил Зеленский.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были довольны 62% украинцев, недовольны - 25%. За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. За Петра Порошенка - 24,45%. На выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.