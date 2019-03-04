Зеленский - это кандидат олигархического компромисса с Россией - Александр Данилюк, "Спільна справа"

Лидер Гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк заявляет, что беглецы экс-регионалы верят в победу Зеленского, и уже пакуют чемоданы

"Зеленский, который находился в партнерских отношениях с Хорошковским, Левочкиным и Коломойским, руководил информационной политикой телеканала "Интер", принимал непосредственное участие в насаждении в головах граждан Украины антизападничества, русофильства и украинофобии, создавал предпосылки для внутренних гражданских противостояний - это не просто кандидат олигархического компромисса. Это кандидат олигархического компромисса с РФ", - считает лидер Гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк, который зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

В подтверждение своих слов, Данилюк обращает внимание избирателей на то, что голосовать за Зеленского публично агитирует беглый экс-премьер министр при Януковиче Николай Азаров. В видео-обращении, экс-регионал утверждает, что у Зеленского есть шанс победить, потому что избиратели ненавидят сегодняшних политиков. Самого Зеленского Азаров считает талантливым, способным, молодым человеком, и просит не называть его "клоуном". По мнению Азарова, в случае победы Зеленского "Украина будет долго смеяться".

Александр Данилюк утверждает, что беглые экс-регионалы, из-за высоких рейтингов Зеленского, начали активно обсуждать собственное возвращение в Украину. В частности, сторонник "русской весны" Олег Царев публично заявляет, что надеется на смену власти и планирует уже в этом году вернуться в украинскую политику.

Александр Данилюк, кандидат в президенты Украины, лидер Гражданского движения "Спільна справа", один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Доверенными лицами Александра Данилюка в общенациональном избирательном округе стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Генерального штаба ВСУ. Распорядителями избирательного фонда - киборг с 81 бригады десантно-штурмовых войск и экс-командир разведки с Национальной гвардии. Уполномоченным представителем в ЦИК Данилюка является член Совета общественного контроля НАБУ.