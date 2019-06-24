Зеленский еще приятно удивит - Дикий

Владимир Зеленский работает президентом с 20 мая. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский может приятно удивить тех, кто голосовал против него на выборах.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя перенос Офиса в "Український дім".

"Для open space "Український дім" подходит. С другой стороны, помещений не для событий, а где могли бы постоянно сидеть чиновники, там не так много. Разве что радикально сократят аппарат, сейчас работников АП - более 400. Более 100 будет разместить непросто. Несмотря на это такой шаг Зеленского стилистически вполне оправдан.

Приходилось много раз бывать на Банковой. Там призрак Щербицкого не то, что ходит по коридорам, он там хозяйничает. Там до сих пор дух застоя. Это видно по тому, как медленно проходят бумаги. Мое представление на награждение орденом "За мужество", когда его уже согласовали все военные, два года шло в АП к указу президента. Если молодым, энергичным "квартальцам" удастся обновить стилистику Офиса, самих работников, упростить принятие решений, дай им Бог удачи.

На Банковой - застой

Сейчас мы не знаем, чего ожидать от президента. События могут развиваться очень хорошим сценарием. Зеленский еще может стать далеко не худшим главой государства. Опасения могут оказаться напрасными. И Зеленский еще положительно удивит тех, кто голосовал против него. А часть тех, кто голосовал "За" - разочарует.

Но, в случае, если все пойдет плохо, скажу как участник трех украинских революций - Украинский дом штурмовать в четыре раза легче, чем Банковую. Перенос офиса очень упрощает возможную революцию. Хотя надеюсь, все пойдет по-хорошему", - говорит Евгений Дикий.

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Президенту Владимиру Зеленскому показали проект перестройки "Український дім". Там могут появиться доступны для всех коворкинг, кафе, а у здания - фонтан. Свой кабинет Зеленский хочет с видом на Европейскую площадь.