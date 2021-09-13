Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН

ОП работает над тем, чтобы новый визит в США был продуктивен. Фото: radiosvoboda.org

В Украине готовят новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Но глава государства пока не определился с визитом в Ньо-Йорк.

Офис Зеленского готовит визит на тот случай, если президент решит лететь, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в интервью телеканалу Дом.

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"Решение лететь будет зависеть только от него. Он примет решение исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть польза. Если это какие-то договоренности, встречи, подписание документов - оправдывает эту трату времени, президент полетит. Если не оправдывает и это просто церемониальная поездка, то нет. Все зависит от президента. Сейчас это 50/50".

ОП создает условия, чтобы этот визит состоялся и был продуктивным.

"Когда будет точное решение, мы сообщим", - сказал Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США 31 августа. 1 сентября встретился с американским президентом Джо Байденом. Стороны подписали ряд соглашений.