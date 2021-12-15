Зеленский доволен участием США в урегулировании ситуации на Донбассе

Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры в Брюсселе. Фото: Офис президента

Украина рада, что сегодня США хотят участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря, пишет Gazeta.ua.

"Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодических, в этом мирном урегулировании. Если сложно приобщиться к нормандскому формату, и, может, это и неправильно, то мы можем идти параллельным треком", - считает Зеленский.

Украина готова и к трехсторонним саммитам для урегулирования войны на Донбассе.

"Но нельзя без Украины решать что-нибудь об Украине. Мы об этом подробно говорили с президентом США. Я очень хочу верить, что нет никаких теневых вещей в переговорах между США и РФ, что ничего нет за спиной Украины", – сказал Зеленский.

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В случае, если что-нибудь такое произойдет, Украина будет публично реагировать. "Потому что публичность для Украины сегодня – это мощное оружие", – подчеркнул он.

Также Зеленский сказал, что не испытывал давления со стороны США в вопросе проведения выборов в Донбассе до деоккупации территории.

"Если будет (давление – ред.) обязательно скажу. Потому что с давлением опасно жить. Вы же знаете давление надо сбивать", пошутил Зеленский.

В Брюсселе Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметом обсуждения лидеров было урегулирование ситуации на Донбассе.