"Санкции против России после эскалации на Донбассе нас не интересуют" - Зеленский

Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры в Брюсселе. Фото: Reuters

Украину интересуют мощные санкции против России до эскалации ситуации на Донбассе, а не после.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря, пишет Gazeta.ua.

"О санкционной политике скажу откровенно: некоторые лидеры государств предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию России после самой эскалации. И говорят о введении мощной санкционной политики. Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после уже никого не интересует. Наше государство интересует мощная санкционная политика до эскалации. И тогда эскалации может и не будет. Возможно, такие предупредительные шаги смогут действительно остановить военный конфликт на востоке Украины", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча без России: Зеленский обсудил Донбасс с представителями "нормандской четверки"

Глава украинского государства отметил, что был достаточно настойчив в этом перед европейскими коллегами. "Те факты, которые я приводил, сработали. Посмотрим на результат", добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией. "Нужно такое же желание и со стороны России", сказал Зеленский.

В Брюсселе Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметом обсуждения лидеров было и урегулирование ситуации на Донбассе.