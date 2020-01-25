Зеленский должен покончить с хаосом, которого добивается Путин

Зеленский должен разобраться с "махновщиной" внутри своей команды, говорит журналист.

Кремлю нужен хаос в Украине. Задача президента Владимира Зеленского этого не допустить.

Об этом сказал журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, в команде Зеленского сейчас "политическая махновщина".

"Видим, как в самой фракции ("Слуга народа". - Gazeta.ua) такие вещи происходят, такие разные, мягко говоря, люди там. Что даже если представить, что Зеленский хочет стать диктатором, в чем я не уверен, то с такой "группой поддержки" - это просто невозможно. Они друг другого с удовольствием перегрызут.

Политический детский сад. Конечно, в этом хаосе есть предатели, уверен, и дураки есть, и наивные люди. Если бы не было войны, угрозы со стороны России, я бы вообще по-философски к этому относился.

Россия по всем признакам превратилась в Рейх. Кандидатура на руководство Украины у Путина есть одна. И она носит фамилию "хаос". И с этим хаосом во всех вопросах надо заканчивать. Желаю президенту Зеленскому, чтобы весной, когда будет год его работы, чтобы он просто закончил этот хаос. Хотя бы внутри своей команды. Потому что это очень плохо влияет на общество", - сказал журналист.

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Также, по словам журналиста, Путин добивается перевести тему российской агрессии на Донбассе на "внутренний конфликт".

"Путин хочет отделить вопросы оккупированной части Донбасса. Откровенно говорит: "Разговаривайте со своими сепаратистами, договаривайтесь". Этого ни в коем случае нельзя делать. Это будет большая ошибка", - сказал Муждабаев в эфире телеканала "Еспресо".