Зеленский договаривается с Катаром о сжиженном газе

Зеленский на встрече в Глазго/ОП

Президент Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани возможность и условия поставки в Украину сжиженного катарского газа.

Встреча состоялась на конференции ООН по изменению климата в британском Глазго. Об этом сообщает Офис президента.

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"Одна из главных наших общих задач - активизация торгово-экономического сотрудничества. Обсудили также возможность и условия поставок в Украину катарского сжиженного газа", - сказал Зеленский.

Также обсудили развитие военно-технического сотрудничества между странами.

Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации украинцев из Афганистана, отметил важность дальнейшего сотрудничества.

И возобновил приглашение эмиру Катара посетить Украину с визитом.

В Катаре в октябре впервые в истории прошли парламентские выборы.