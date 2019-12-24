"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец

Зеленский имеет гораздо больше возможностей победить Путина, чем имел Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет больше возможностей победить президента РФ Владимира Путина, чем предшественник Петр Порошенко. Но не ставит себе такую цель.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

"Громкой капитуляции (на "нормандской встречи". - Gazeta.ua) не произошло. Но "красные линии" понемногу будут пересекать, с выпуском пара.

Не знаем и наверное никогда не узнаем, что было на личной встрече Зеленского с Путиным, какие неофициальные "обязы" на себя взял наш президент. Будем узнавать об этом постепенно, и не с публичных заявлений, а из реальных действий и шагов власти.

Зеленский не ставил целью противостоять Путину. Он до сих пор не действует в парадигме, что напротив него - враг, и что это именно противостояние, а не "бизнес-терки". Это самое страшное.

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Зеленский имеет гораздо больше возможностей победить Путина, чем имел Порошенко. Потому что он из другой среды. Его избрание всколыхнуло и шокировало Россию - оказывается в Украине президенты спокойно передают власть, и главное - этих президентов действительно выбирают люди. Порошенко в глазах россиян был неким украинским вариантом их Путина. А тут приходит человек явно с совсем иного мира. Вынесенный волной народного гнева на предыдущую власть. Россияне видят этот прецедент, и у них начинает тлеть надежда, что так можно и в РФ, Путин не вечен. С этой позиции Зеленский может разговаривать с Путиным на другом языке. Но он не ставит себе такой цели. Не видит войну между Украиной и Россией. До сих пор в нее не верит. Видит целью не победу, а мир. А это уже принципиально иная постановка задачи. Зеленский на многое что внутри страны смотрит российскими глазами, руководствуется стереотипами московского мировосприятия.

Ехал в Париж по-дружески договариваться с Путиным. И, кажется, был разочарован. Кажется, все-таки понял, что даже ему это непросто. Россия не договаривается, не дружит. Может только прогибать под себя и поглощать, что видим на примере Беларуси. Шанс, что Зеленский окончательно это поймет до того, как станет слишком поздно, пока еще остается", - говорит Евгений Дикий.

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