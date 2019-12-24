"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец

Президент Украины Владимир Зеленский имеет больше возможностей победить президента РФ Владимира Путина, чем предшественник Петр Порошенко. Но не ставит себе такую цель.
Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.
"Громкой капитуляции (на "нормандской встречи". - Gazeta.ua) не произошло. Но "красные линии" понемногу будут пересекать, с выпуском пара.
Не знаем и наверное никогда не узнаем, что было на личной встрече Зеленского с Путиным, какие неофициальные "обязы" на себя взял наш президент. Будем узнавать об этом постепенно, и не с публичных заявлений, а из реальных действий и шагов власти.
Зеленский не ставил целью противостоять Путину. Он до сих пор не действует в парадигме, что напротив него - враг, и что это именно противостояние, а не "бизнес-терки". Это самое страшное.
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Зеленский имеет гораздо больше возможностей победить Путина, чем имел Порошенко. Потому что он из другой среды. Его избрание всколыхнуло и шокировало Россию - оказывается в Украине президенты спокойно передают власть, и главное - этих президентов действительно выбирают люди. Порошенко в глазах россиян был неким украинским вариантом их Путина. А тут приходит человек явно с совсем иного мира. Вынесенный волной народного гнева на предыдущую власть. Россияне видят этот прецедент, и у них начинает тлеть надежда, что так можно и в РФ, Путин не вечен. С этой позиции Зеленский может разговаривать с Путиным на другом языке. Но он не ставит себе такой цели. Не видит войну между Украиной и Россией. До сих пор в нее не верит. Видит целью не победу, а мир. А это уже принципиально иная постановка задачи. Зеленский на многое что внутри страны смотрит российскими глазами, руководствуется стереотипами московского мировосприятия.
Ехал в Париж по-дружески договариваться с Путиным. И, кажется, был разочарован. Кажется, все-таки понял, что даже ему это непросто. Россия не договаривается, не дружит. Может только прогибать под себя и поглощать, что видим на примере Беларуси. Шанс, что Зеленский окончательно это поймет до того, как станет слишком поздно, пока еще остается", - говорит Евгений Дикий.
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