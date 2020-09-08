Зеленский дал задание посадить меня - Лерос

Нардеп обвинил президента в сговоре с олигархами и коррупции. Фото: Facebook-страница Лероса

Исключенный из фракции "Слуги народа" народный депутат Гео Лерос заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца.

"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову посадить меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ГО, которую возглавляет адвокат группы Татарова", - написал Лерос в Facebook.

"Вчера в кафе моей знакомой приехали восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился", - также заявил нардеп.

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1 сентября фракция "Слуги народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами и коррупции. На следующий день Зеленский назвал Лероса предателем.