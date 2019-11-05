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вторник, 05 ноября 2019 23:45

Зеленский дал Авакову задание

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Зеленский дал Авакову задание
Авакову дали время до нового года показать результат. Фото: ВВС

Президент Владимир Зеленский дал новое поручение министру внутренних дел Арсена Авакова.

"Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуру выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуру аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей", сообщает пресс-служба ОП.

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10 октября Зеленский заявил, что старым министрам - Арсену Авакову и Оксане Маркаровой - дал время, чтобы показать результат, только до нового года.

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