Зеленский дал Авакову задание

Авакову дали время до нового года показать результат. Фото: ВВС

Президент Владимир Зеленский дал новое поручение министру внутренних дел Арсена Авакова.

"Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуру выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуру аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей", сообщает пресс-служба ОП.

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10 октября Зеленский заявил, что старым министрам - Арсену Авакову и Оксане Маркаровой - дал время, чтобы показать результат, только до нового года.