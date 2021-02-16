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Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных

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Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
Зеленский хочет расследовать гибель трех военных. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский дал 10 дней на установление виновных в трагедии, унесшей жизни трех военных на Донбассе.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдении правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами. К концу месяца - проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важная их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах. Продолжить разминирования еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные", - говорилось во время встречи Главы государства с министром обороны Андреем Тараном, Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, заместителем руководителя офиса Главы государства Романом Машовцем и Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко, которую он провел сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту, сообщает пресс-служба ОП.

Рассматриваются 3 возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Президент также отметил важность гуманитарного разминирования на Донбассе.

"Разминирование детских садов, школ, больниц было в договорённостях лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже в декабре 2019 года. Задача нелегкая и небыстрая. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни", - отметил Зеленский.

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Напомним, около 10:00 14 февраля в районе Новолуганское в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое украинских военнослужащих капитан Александр Войтенко, 1984 года рождения, старшие солдаты Вячеслав Алексеенко, 1987-го, и Дмитрий Мироненко, 1994 года рождения.

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