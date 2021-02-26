Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО

Зеленский издал новый указ. Фото: www.unn.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о наказании виновных за невыполненные решения Верховной Рады.

Согласно ему Кабмин должен обеспечить соблюдение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента Украины, сообщается на сайте ОП.

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Следовательно, премьер-министр должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО. Указ вступает в силу с 26 февраля 2021 года.

В Украине необходимо реформировать судебную систему, потому что она "доказала свою непригодность". Украинцы не доверяют судам из-за их коррумпированности. Президент надеется, что ситуацию удастся исправить.