Зеленский аносировал новую встречу Ермака с Козаком

Журналист Грдон заявил, что президент Зеленский окружил себя российскими агентами. Фото Прес-служба президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча лидеров в нормандском формате будет планироваться, но предстоит еще одна встреча советников.

"Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаюсь советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников.

Самое главное решение, которое сегодня есть - это соблюдение и продлении режима тишины. Это самое главное ".

Зеленский отметил, что такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас, за все эти годы войны на востоке не было.

Вместе с тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться несмотря на попытки его сорвать.

"Украинская делегация вернулась с главным результатом, что мы получили несомненную поддержку уже со стороны всех участников нормандского формата по режима прекращения огня. Он будет продолжаться несмотря на попытки, которые были, и мы это признаем, были попытки его сорвать".

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы изменит постановление, которое приняла 15 июля.

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Также Козак отметил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" даже не обсуждался.