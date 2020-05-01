Зеленский анонсировал социальную помощь после карантина

Зеленский рассказал о помощи после карантина. Фото: РБК

Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении рассказал о кредитах и социальной помощи для среднего и малого бизнеса, пострадавшего из-за карантина.

"Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. С первых дней мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь. Хочу отметить недавние шаги в этом направлении. Прежде всего это программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а значит, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство", — полный текст обращения размещен на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского на эту программу запланировано до 30 млрд. грн.

Президент сообщил, что дополнительно 6 млрд. направлено на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили свою деятельность. И они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам.

Также Зеленский анонсировал предоставление социальной помощи в размере 2 тыс. грн для семей физических лиц-предпринимателей, которые имеют детей в возрасте до 10 лет.

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Напомним, Зеленский в своем видеообращении прокомментировал снятие карантина в Черкассах.