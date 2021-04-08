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четверг, 08 апреля 2021 13:39

Зеленский 20 дней не подписывает санкции против Януковича, о которых сам заявлял

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Зеленский 20 дней не подписывает санкции против Януковича, о которых сам заявлял
О санкциях Зеленский заявлял в видеообращении и удивлялся, почему их не ввели с 2014 года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский еще не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта, пишет "Українська правда".

Решение СНБО вводятся в действие указами президента. 23 марта решение о санкциях вместе с проектом соответствующего указа прислали Зеленскому.

В офисе президента ответили, что 23 марта зарегистрировали проект указа, который поступил из СНБО. Документ передали на подпись президенту.

Однако в Совете нацбезопасности отметили, по состоянию на 5 апреля - день, когда ведомство готовило ответ на запрос - решение не было введено в действие.

По состоянию на 8 апреля указ, который должен был подписать Зеленский, до сих пор отсутствует на сайте президента.

Издание просило сообщить о причинах неподписания, однако Офис президента оставил этот вопрос без ответа.

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19 марта СНБО ввела санкции против лишенного звания президента Виктора Януковича, бывших премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, Сергея Курченко и других. В общем 29 человек.

"Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров, поэтому это решение СНБО можно описать 2 словами: логично и странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали , начиная с 2014 года", - заявлял Зеленский в видеообращении в тот же день.

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08
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