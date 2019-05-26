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воскресенье, 26 мая 2019 01:02

Зеленский 2 июля полетит в Канаду

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Зеленский 2 июля полетит в Канаду
Зеленского пригласили в Канаду. Фото: Радио Свобода

Власти Канады пригласили нового президента Украины Владимира Зеленского посетить их страну 2 июля.

"Приглашение лично, по крайней мере по телефону передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - заявил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день конференции по поддержке реформ в Украине.

Ващук полагает, что премьер Канады Джастин Трюдо надеется на присутствие как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников.

"Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил посол.

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Глава Администрации Андрей Богдан сообщил, что президент Украины пока определяется, куда именно поедет во время первого зарубежного визита на посту.

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