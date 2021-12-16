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Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
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Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
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суббота, 18 декабря 2021 06:01

Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
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Нардепы от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко и Петр Порошенко угощают мандаринами военных 25 бригады в Авдеевке
Фото: Telegram Ирины Геращенко
Бывшая нардеп, тетя Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина напекла ромовых баб
Бывший народный депутат Владислав Голуб на отдыхе за границей надел слюнявчик
Первая леди Елена Зеленская приехала в супермаркет для съемок утреннего шоу на канале 1+1
Бывшая первая леди Марина Порошенко каждый год возит конфеты в Михайловский собор в Киеве. Сладости раздают детям прихожан

Как прошла последняя неделя у политиков – в материале Gazeta.ua.

13 декабря первая леди Елена Зеленская посетила супермаркет. Ее заметили в "Сільпо" в Киеве на Софиевской Борщаговке. Снималась в программе "Завтрак" на телеканале "1+1". Во время съемок обсуждалась тема правильного питания, поэтому Зеленская была в отделе овощей и фруктов. Вокруг было много полицейских с собаками. В сопровождении первой леди было по меньшей мере четыре автомобиля. Возле супермаркета дежурила скорая. За месяц до этого из-за визита Зеленской во Львов на некоторых улицах города полиция запретила людям выглядывать в окна. Мол, ее охраняют снайперы и могут стрелять.

Бывший президент Петр Порошенко с членом своей фракции "Европейской солидарности" Ириной Геращенко уехал на Донбасс. Привезли военным из 25 бригады в Авдеевке комплект видеонаблюдения и разведки, мандарины.

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Экснардеп Владислав Голуб улетел на отдых с семьей. Куда именно – не рассказывает. Фотографии с женой и маленьким сыном делится в Facebook.

14 декабря бывшая первая леди Марина Порошенко привезла конфеты в Михайловский златоверхий собор. Это подарки ко Дню Святого Николая маленьким прихожанам.

Экснардеп Антонина Ульяхина впервые в жизни напекла ромовых баб. Фото показала в Facebook и подписала: "Не верила, что получатся ромовые бабки, но вот они! Вкус как в детстве!". Она – родная тетя лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

15 декабря ее племянница Юлия Тимошенко сыграла на барабанах. Видео поделилось у себя на странице в Instagram. Пост лайкнули более 6 тысяч пользователей. Более 300 оставили комментарии.

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Допис, поширений Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

16 декабря президент Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Речь шла об участии Украины в миссиях под эгидой НАТО, вовлечении в Сил реагирования НАТО (NATO Response Force) и военных учений.
Депутаты Киевсовета сфотографировались с Вифлеемским огнем. "Спасибо пластунам!", - написал в Facebook Леонид Емец из "Европейской солидарности".

В Киев вернулся бывший премьер-министр Алексей Гончарук. Несколько месяцев он преподавал в Стэнфордском университете в Калифорнии. Поделился фото в Facebook с того периода и написал, что очень скучал по Украине: "Теперь я гораздо четче понимаю почему это ТОП-университет мира. Одновременная работа с людьми из США и Японии, Бразилии и Египта, Канады и Южной Кореи, Мексики и Турции , России и ЕС создает идеальные условия для погружения в глобальный контекст, чего так часто не хватает в Украине".

17 декабря народные депутаты собрались на последнее заседание парламента в текущем году. Для них в кулуарах играл оркестр. На работу народные избранники выйдут 24 января.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский делал селфи в спортзале. Бывший нардеп Сергей Каплин фотографировался с коровой в хлеву. Лидер партии "Голос" Кира Рудык попала на обложку журнала. Говорят, это стоило ей около $25 тыс.

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