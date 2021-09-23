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Зеленская приняла участие в открытии фестиваля, посвященного годовщине Коммунистической партии Китая

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Зеленская приняла участие в открытии фестиваля, посвященного годовщине Коммунистической партии Китая
Зеленская приняла участие в открытии Пекинского международного кинофестиваля. Фото: china.org

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в открытии Пекинского международного кинофестиваля.

Среди организаторов фестиваля China Media Group и власти Пекина. Пройдет с 21 по 29 сентября событие. Фестиваль пройдет под лозунгом: "Новые возможности, новые горизонты", сообщает China.org.

Темой нынешнего кинофестиваля стало 100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая.

Среди почетных гостей фестиваля были министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и первая леди Зеленская.

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"Я верю, что кино и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинских отношениях. Фестиваль станет не только прекрасным примером углубления обменов между кинематографистами и другими сферами двух стран, но и важной площадкой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", - цитирует слова Зеленской China.org.

В июле издание "Синьхуа" сообщило, что Давид Арахамия поздравил руководство Китайской комиунистической партии и всех китайцев со 100-летием создания политсилы.

"Председатель политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших сел до больших городов. Этот опыт непременно стоит перенимать, считает глава политсовета "Слуга народа", - сообщается.

Китайское государственная агентство новостей также отметило, что Арахамия год назад прочитал на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление", поэтому он решил способствовать появлению украиноязычного тиража книги.

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