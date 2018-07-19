Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе

Павел Жебривский убежден, что до 50% жителей подконтрольного Украине Донбасса можно достучаться. Фото: gazeta.ua

Жители подконтрольных Украине территорий Донбасса не хотят жить в самопровозглашенных "республиках". Каждый третий является патриотом Украины.

Такую статистику в интервью Gazeta.ua озвучил бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

"Никто из людей, живущих на украинском Донбассе, не стремится в ДНР. 15-20 процентов хотят вернуться в СССР. Процентов 30 - патриотическое ядро. Думаю, что в центральной Украине не в каждой области есть такой процент.

Подтверждением этого являются слова Ходаковского (Александр Ходаковский - бывший командир спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области, экс-глава "службы безопасности" ДНР. - gazeta.ua). "Куриный генерал" Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко до войны руководил филиалом столичной фирмы "Гавриловские цыплята". - gazeta.ua) говорил, что возьмет Киев, а потом Лондон. На это Ходаковский ему ответил: "Ты в Краматорск зайди и из-за каждого угла по тебе стрелять будут".

50-55 процентов - люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы. И каждый успешный проект на Донбассе будет увеличивать патриотическое ядро​​", - убежден Жебривский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Им не нужно никакой Украины" - Кириченко о территориях ЛНР и ДНР

На подконтрольной пророссийским боевикам территории Луганской и Донецкой областей по состоянию на октябрь 2017 года проживало не более 3,2 млн человек.

Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua 20 июля и в следующих номерах "Газеты по-украински".