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пятница, 20 июля 2018 10:00

Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе

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Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Павел Жебривский убежден, что до 50% жителей подконтрольного Украине Донбасса можно достучаться. Фото: gazeta.ua

Жители подконтрольных Украине территорий Донбасса не хотят жить в самопровозглашенных "республиках". Каждый третий является патриотом Украины.

Такую статистику в интервью Gazeta.ua озвучил бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

"Никто из людей, живущих на украинском Донбассе, не стремится в ДНР. 15-20 процентов хотят вернуться в СССР. Процентов 30 - патриотическое ядро. Думаю, что в центральной Украине не в каждой области есть такой процент.

Подтверждением этого являются слова Ходаковского (Александр Ходаковский - бывший командир спецподразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области, экс-глава "службы безопасности" ДНР. - gazeta.ua). "Куриный генерал" Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко до войны руководил филиалом столичной фирмы "Гавриловские цыплята". - gazeta.ua) говорил, что возьмет Киев, а потом Лондон. На это Ходаковский ему ответил: "Ты в Краматорск зайди и из-за каждого угла по тебе стрелять будут".

50-55 процентов - люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы. И каждый успешный проект на Донбассе будет увеличивать патриотическое ядро​​", - убежден Жебривский.

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На подконтрольной пророссийским боевикам территории Луганской и Донецкой областей по состоянию на октябрь 2017 года проживало не более 3,2 млн человек.

Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua 20 июля и в следующих номерах "Газеты по-украински".

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