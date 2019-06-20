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четверг, 20 июня 2019 12:29

Ждите звонка: Зеленский в комментарии ответил отцу Гандзюк

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Ждите звонка: Зеленский в комментарии ответил отцу Гандзюк
Отец погибшей Екатерины Гандзюк обратился к президенту.

Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и сказал, что готов с ним встретиться.

"Добрый день. Давайте встретимся в АП. С вами соединится Мария", - написал глава государства в комментарии под публикацией Гандзюка в Facebook.

Виктор Гандзюк заявил о необходимости закрытой встречи с президентом - для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве" , - написал он.

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Убийцам общественного деятеля Екатерины Гандзюк вынесли приговор. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам.

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